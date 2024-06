Krah als Zankapfel

Appell an Geschlossenheit

Weidel betonte in ihrer Rede zunächst, was sie nicht sei: Sie sei "keine Kinderbuchautorin" (so wie der in der AfD verhasste Grünen-Minister Robert Habeck), sie lasse sich außerdem nicht als Nazi beschimpfen (jüngst hatte SPD-Parteichef Klingbeil AfD-Politiker in einer Talkshow mit Weidel Nazi genannt). Das kam in der Partei gut an, der Applaus war laut.