Am Fraport in Frankfurt am Main, Deutschlands größtem Flughafen, gilt nachts ein spezielles Flugverbot. Von 23 bis 5 Uhr dürfen Flugzeuge weder starten noch landen. Die Maschinen von Bundeskanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock hoben trotzdem ab, wie das hessische Wirtschaftsministerium der "Bild"-Zeitung sagte. Politische Gegner der Grünen üben nun heftige Kritik an der Ministerin. Der Grund: Die Grünen forderten das Nachtflugverbot damals vehement ein.