Helferich wird unter anderem ein Instagram-Post zur Last gelegt, in dem er Migranten mit Viechern gleichgesetzt haben soll. Das Schiedsgericht verurteilte diesen Post als menschenverachtend. Helferich hatte sich einst als "freundliches Gesicht des NS" bezeichnet. Trotzdem schickte die AfD in Nordrhein-Westfalen den 35-Jährigen vor einem halben Jahr als Beisitzer in den Landesvorstand.