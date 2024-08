Die AfD will nach der Messerattacke in Solingen über Konsequenzen für Brandenburg sprechen. Wenige Wochen vor der Landtagswahl fordert die Partei drastische Schritte.

"Solingen kann heute oder morgen überall sein", sagte die AfD-Abgeordnete Lena Kotré in Potsdam . "Wir sind an einem Punkt, wo wir nicht mehr Herr der Lage sein können."

Zustimmung unwahrscheinlich

Die Forderungen der AfD für die Sondersitzung am Donnerstag sehen außerdem die Einrichtung einer Brandenburger Grenzpolizei vor. Zusätzlich sollen Asylsuchende, die "Urlaubsreisen in ihr Herkunftsland unternehmen", ihren Schutzstatus verlieren und "dauerhaft in ihr Heimatland zurückkehren". Auch Regenbogenflaggen auf allen öffentlichen Gebäuden sollen untersagt werden.

Tote nach Messerangriff

Am Freitagabend waren beim Stadtfest im nordrhein-westfälischen Solingen drei Menschen mit einem Messer getötet worden. Acht Menschen wurden verletzt, vier davon schwer. Mutmaßlicher Täter ist ein 26-jähriger Syrer, der inzwischen in Untersuchungshaft sitzt. Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen Mordes und wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in der Terrormiliz IS. Diese reklamierte den Anschlag für sich.