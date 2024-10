SPD will noch am Montag Kühnert-Nachfolger vorschlagen

Die SPD will schnell Klarheit über die Nachfolge von Generalsekretär Kevin Kühnert. Noch am Montag soll ein Vorschlag gemacht werden.

Die SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil haben eine zeitnahe Entscheidung über die Nachfolge von Generalsekretär Kevin Kühnert angekündigt. "Sehr zügig werden wir jetzt Klarheit über eine Nachfolge schaffen", schrieben die Vorsitzenden in einer Mitteilung an die SPD-Mitglieder nach Kühnerts Rücktritt von seinem Amt.

Noch am Montag kämen die Gremien der Partei zusammen, kündigte Esken bei einem kurzfristig anberaumten Pressestatement an. "Wir werden als Parteivorsitzende noch heute Abend zu Gremiensitzungen einladen und dort einen Vorschlag für eine Nachfolge machen", sagte Esken in Berlin. "Wir sind vorbereitet."