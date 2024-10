Umweltpolitiker und früherer Torwart

Im Bundestag war Miersch jahrelang Sprecher für Umweltpolitik in seiner Fraktion. Stellvertretender Fraktionsvorsitzender ist der Rechtsanwalt seit 2021. In dieser Funktion ist Miersch zuständig für Umwelt, Klimaschutz, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz – einem Themenfeld, in dem die SPD eine harte Auseinandersetzung im Wahlkampf mit der Union erwartet.

Miersch lebt in Laatzen bei Hannover mit seinem Mann in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Privat gibt der Politiker an, dass er vor seiner Laufbahn als Schiedsrichter auf dem Fußballplatz im Tor stand und auch gerne Tennis und Squash gespielt hatte. Da das sein Rücken nicht mehr mitmache, gehe er mittlerweile gerne schwimmen oder in die Sauna.