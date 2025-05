In der Nähe von Stromkabel

Immer wieder tauchen verdächtige Schiffe der russischen "Schattenflotte" in der Ostsee auf. Sie stehen im Verdacht, Schaden anzurichten. Nun hat Polen reagiert.

Die polnische Armee hat nach Angaben von Regierungschef Donald Tusk ein Schiff der russischen Schattenflotte nach verdächtigen Manövern in der Ostsee vertrieben. "Ein sanktioniertes russisches Schiff der 'Schattenflotte' hat in der Nähe eines Stromkabels, das Polen und Schweden verbindet, verdächtige Manöver ausgeübt", schrieb Tusk am Mittwoch im Onlinedienst X. "Nach dem erfolgreichen Eingreifen unseres Militärs fuhr das Schiff zu einem russischen Hafen."