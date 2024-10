Laut einer neuen Umfrage hat die Union die komplette Ampelkoalition überholt. In der INSA-Befragung für "Bild am Sonntag" bleibt die Union bei 31 Prozent. Die Ampel-Parteien erreichen zusammen 30 Prozent. Das liegt an den Grünen, die einen Prozentpunkt verlieren und bei 10 Prozent landen.