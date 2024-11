Boris Pistorius: Der SPD-Politiker will Bundesverteidigungsminister bleiben. (Quelle: Sven Hoppe / dpa)

"Ich stehe nicht zur Verfügung für die Kandidatur um das Amt des Bundeskanzlers", sagte Boris Pistorius am Donnerstag in seinem offiziellen Statement an seine Partei. "Wir haben mit Olaf Scholz einen hervorragenden Bundeskanzler. Er steht für Vernunft und Besonnenheit. Er ist der richtige Kanzlerkandidat", führte der Bundesverteidigungsminister aus.