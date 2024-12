Der Kanzlerkandidat der Grünen warnt in seiner Neujahrsansprache vor Gefahren für die deutsche Demokratie. Dabei greift er namentlich Elon Musk an.

Der Bundesminister und Kanzlerkandidat der Grünen, Robert Habeck , hat in seiner Neujahrsansprache davor gewarnt, dass die Demokratie in Deutschland in Gefahr sei. "Unsere Demokratie steht unter Druck. Von innen und außen", sagte Habeck in seiner Neujahrsansprache.

Europa als Chance

Als Bedrohung für Europa nannte Habeck dabei auch den Techmilliardär Elon Musk . Musk hatte am Wochenende in einem Gastbeitrag für die Zeitung "Welt" zur Wahl der AfD aufgerufen . "Musk stärkt die, die Europa schwächen." Der Aufruf des Besitzers der Plattform X hat laut Habeck "Logik und System", da Musk sich gegen Regulierung seiner Macht und damit für ein schwaches Europa einsetzt.

"Kann ja kein Grund sein"

Neujahrsansprachen werden traditionell nur vom Bundespräsidenten, dem Bundeskanzler oder den Ministerpräsidenten veröffentlicht. Habeck hatte allerdings bereits in den vergangenen Jahren in seiner Funktion als Bundesminister für Wirtschaft und Klima Jahresrückblicke in Videoform veröffentlicht. Habeck führt die Grüne-Partei als Kanzlerkandidat in die Bundestagswahl am 23. Februar.