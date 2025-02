Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Beim "Bürger-Speed-Dating" (ProSieben, Sat.1) gingen drei Spitzenkandidaten auf Tuchfühlung mit zehn Bürgern – und antworteten mit Versprechungen, Eigenlob und Gegenfragen.

Als nach mehr als zwei Stunden Bürgergesprächen das Moderatoren-Duo Linda Zervakis und Paul Ronzheimer ein kurzes Resümee von den drei Kanzlerkandidaten hören wollten (Friedrich Merz hatte seine Teilnahme aus Termingründen abgesagt), waren sich Robert Habeck, Alice Weidel und Kanzler Olaf Scholz zumindest in einem einig: Das Speeddating mit den Bürgern war ein ergiebiger und interessanter Abend.

Habeck erklärte, es sogar interessanter als Gespräche mit Journalisten gefunden zu haben, da die Fragen "lebensweltlicher" gewesen seien, so der Grünen-Chef. Dabei war es gerade Habeck, der diese lebensweltlichen Fragen oft nicht beantworten konnte.

Die Gäste

Olaf Scholz, SPD

Robert Habeck, Bündnis ‘90/Die Grünen

Alice Weidel, AfD

Teil des Schlussgesprächs war es auch, dass die Moderatoren Beobachtungen und Kritikpunkte über die einzelnen Kandidaten abgaben. So attestierte Ronzheimer etwa, Weidel hätte in erster Linie etliche Versprechungen gemacht, die laut Experten aber gar nicht finanzierbar und einhaltbar seien (Weidel konterte mit dem Spruch, man solle keinen Statistiken trauen, die man nicht selber gefälscht habe, und erklärte, keine Expertenmeinungen zu brauchen).

Zervakis hingegen merkte an, Habeck habe sehr oft nachgefragt – mit der angehängten Frage: "Weil Sie selber keine Lösung hatten?" (was dieser verneinte). Bundeskanzler Scholz wiederum, so Ronzheimers Einschätzung, habe sehr oft beschrieben, was er und seine Regierung alles bereits gemacht hätten – und das, obwohl in der Bevölkerung eine Unzufriedenheit herrsche (Scholz schmetterte dies ab und betonte die Leistung seiner Regierung in Krisenzeiten).

Bürger über Habeck: "Persönlich wenig weitergeholfen"

In dem Speeddating-Format wurden die Kandidaten mit einer Reihe von Bürgeranliegen konfrontiert. Den Anfang machte die 31-jährige Liska, eine alleinerziehende Mutter, die Lösungsvorschläge zur Entlastung bei der Kinderbetreuung haben wollte. Hier konnte Weidel bei ihr punkten, wie die Fragestellerin in ihrer Schlussanalyse erklärte. "Jetzt hat sie ja eine ganze Menge versprochen. Klingt das realistisch für dich?", so die Moderatorenfrage. "Schon", antwortete sie. Generell zog sie das positive Fazit, dass man Vertrauen in die Politik haben könne. Am wenigsten konnte sich bei der Frau Robert Habeck profilieren. Dieser, so die Teilnehmerin der Fragerunde, sei zu sehr auf Zahlen fixiert. "Das hat mir persönlich wenig weitergeholfen."

Beim Thema Asylpolitik klopfte sich Scholz zum ersten Mal auf die eigene Schulter. Jörg, ein 54-jähriger Polizist, wollte die Lösungsansätze der Politiker zur Reduzierung der irregulären Migration wissen. Scholz verwies unter anderem auf den einzigen bereits vollzogenen Abschiebeflug und erklärte, man müsse an weiteren arbeiten. Habeck erklärte, er wolle, dass die Kontrollen an den Außengrenzen hochgefahren werden, Schleusertätigkeiten müssten unterbunden werden. Der Polizist fragte auch, ob es Gespräche mit den Taliban wegen Abschiebungen bedürfe.

Weidel war die einzige, die dies klar bejahte. Habeck und Scholz gaben sich zögerlicher, erklärten, man würde das "indirekt" machen – Habeck möchte die Taliban nicht dadurch adeln, sie als "anerkannt" dastehen zu lassen. Das Fazit des Bürgers: Weidel habe "sehr krasse Forderungen" erhoben, auch dass sie meinte, Schengen sei nicht in Kraft getreten, empfand er als fragwürdig.

Diskussion um Hautfarbe

Emotionaler wurde das Asylthema beim nächsten Gast. Kevin, ein junger Berliner Content Creator mit nigerianischen Wurzeln, fragte Alice Weidel recht provokant: "Haben Sie Angst vor mir?" Weidel verneinte vehement: "Nein, wieso?" und lobte das "coole Outfit" ihres Gegenübers. "Es gibt Menschen in Ihrer Partei, die haben verrückte Dinge gesagt", konstatierte der Mann. "Wie kann es sein, dass man mir versucht abzusprechen, dass ich deutsch bin?" Weidel lachte nervös. "Wenn das jemand gesagt haben soll, ist er nicht mehr in meiner Partei."

"Hautfarbe spielt überhaupt keine Rolle. Um Hautfarben geht es gar nicht. Ich finde sogar, dass Sie supergut aussehen. Meine Kinder sind auch etwas dunkler", meinte Weidel und lachte erneut etwas nervös.

Wenn es nach der AfD ginge, würde es ihn gar nicht geben, stellte Kevin, dessen Vater illegal von Nigeria nach Deutschland gekommen war, in den Raum. Hier versuchte Weidel sowohl klare Kante zu zeigen, den Vorwurf aber gleichzeitig abzuschwächen "Ich werde die illegale Migration stoppen", meinte sie einerseits, stellte aber auch in den Raum, dass sein Vater auch auf legalem Wege hätte einreisen könnnen.