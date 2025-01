So soll er eine Parteikollegin nach Hause gefahren haben, als ihr schwindelig gewesen sei. In ihrer Wohnung habe er sie ausgezogen und sich neben sie gelegt und sich über sie gebeugt. Die Frau vermutet demnach, ihr sei etwas in ihr Getränk gemischt worden. Eine andere Frau soll er gegen ihren Willen geküsst haben, eine weitere berichtet von Berührungen gegen ihren Willen.

"Das Ziel ist, der Partei zu schaden"

Der Politiker bestreitet die Vorwürfe, diese seien allesamt erfunden. Er habe Beweise, die das Gegenteil beweisen könnten. "Das Ziel ist, mich massiv zu diskreditieren, überdies Teile der Partei in Aufruhr zu versetzen, und der Partei zu schaden", teilte er auf seiner Webseite mit. Dort veröffentlichte er auch die vom RBB an ihn herangetragenen Vorwürfe und nahm Stellung dazu.

Für den Bundestag will er dennoch kandidieren. Der Kreisverband Pankow hatte ihn zum Direktkandidaten gewählt. Dort hatte er bei der vergangenen Wahl das Direktmandat geholt. Nun will der Verband am 8. Januar aber erneut über die Position abstimmen. Gelbhaar will wieder antreten, einen Gegenkandidaten gibt es bisher offenbar nicht.