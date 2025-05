Lars Klingbeil (SPD) und Friedrich Merz (CDU): Die Parteien des Vizekanzlers und des Bundeskanzlers gehen in der Wählergunst in unterschiedliche Richtungen. (Quelle: Michael Kappeler/dpa)

CDU und CSU gewinnen in der Wählergunst leicht hinzu. Die Sozialdemokraten stecken dagegen weiter in einem Tief.

Die Union hat einer Umfrage zufolge in der Wählergunst wieder zugelegt, während die SPD leicht an Zustimmung einbüßte. In der am Dienstag veröffentlichten Erhebung von Insa für die "Bild"-Zeitung landet die Union bei 26 Prozent. CDU und CSU verbesserten sich somit um einen Punkt im Vergleich zur Vorwoche. Die SPD verliert dagegen einen halben Prozentpunkt und erreicht nur noch 15,5 Prozent.