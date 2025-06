Reisender will mit Pistole in Flugzeug

Reaktionen zum Mindestlohn "SPD verkauft hier den Mindestlohn für den Koalitionsfrieden"

Von dpa , t-online , job 27.06.2025 - 12:03 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Ines Schwerdtner: Die Parteichefin der Linken kritisiert die vorgeschlagene Anhebung des Mindestlohns. (Archivfoto) (Quelle: Chris Emil Janssen/imago-images-bilder)

Die Mindestlohnkommission empfiehlt, die Lohngrenze bis 2027 weiter anzuheben. Die Meinungen dazu gehen in den Parteien auseinander.

Der Mindestlohn in Deutschland soll in zwei Stufen auf 14,60 Euro zum 1. Januar 2027 steigen. Anfang kommenden Jahres soll er bereits auf 13,90 Euro steigen, wie die Mindestlohnkommission in Berlin mitteilte. Der Vermittlungsvorschlag der Kommissionsvorsitzenden Christiane Schönefeld sei einstimmig beschlossen worden.

Heute liegt der Mindestlohn bei 12,82 Euro. Die Mindestlohnkommission entscheidet alle zwei Jahre über die Anpassung. Hier verhandeln Spitzenvertreterinnen und -vertreter von Gewerkschaften und Arbeitgebern miteinander. Die Bundesregierung setzt den Beschluss dann per Verordnung um. Der vorangegangene Beschluss über den heutigen Mindestlohn war gegen das Votum der Gewerkschaften mit der Stimme der unabhängigen Kommissionsvorsitzenden Christiane Schönefeld gefasst worden.

In den im Bundestag vertretenen Parteien wurde die Entscheidung gemischt aufgenommen: CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann begrüßte die Verständigung der zuständigen Kommission zur Erhöhung des Mindestlohns in Deutschland. "Es ist gut, dass die Mindestlohnkommission sich einvernehmlich geeinigt hat", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist gelebte Sozialpartnerschaft und zeigt, dass die Kommission funktioniert. Die Lohnfindung bleibt auch in Zukunft Sache der Tarifpartner."

Radtke: "Überfälliger Schritt"

Der Vorsitzende des CDU-Arbeitnehmerflügels CDA, Dennis Radtke, begrüßte die Einigung der Mindestlohnkommission "ausdrücklich" und pochte zugleich auf Entlastungen. "Die Erhöhung des Mindestlohns ist ein überfälliger Schritt – sie bringt spürbare Entlastung für Millionen Menschen, die hart arbeiten und bislang trotzdem kaum über die Runden kommen", sagte Radtke t-online.

Die Entscheidung zeige, dass die Tarifpartner wüssten, was Verantwortung bedeute, sagte Radtke. "Es braucht keine ideologische Einmischung der Politik in die Lohnfindung – was es aber braucht, ist ein verlässlicher Rahmen, in dem gute Arbeit auch gut bezahlt wird." Deshalb müsse das Ziel sein, die Tarifbindung zu stärken. Nur mit flächendeckenden Tarifverträgen gelinge es, faire Löhne dauerhaft zu sichern.

Radtke appellierte zugleich an die schwarz-rote Bundesregierung: "Wer kleine und mittlere Einkommen entlasten will, darf nicht bei warmen Worten stehen bleiben. Jetzt braucht es konkrete Entlastungen – bei der Einkommenssteuer, bei der Stromsteuer."

Kretschmer: Wirtschaftliche Situation unterschätzt

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sieht in der einvernehmlichen Einigung "ein gutes Signal". Sie betont: "Löhne gehören in unserer sozialen Marktwirtschaft in die Hand der Tarifparteien. Deshalb bekennt sich der Koalitionsvertrag auch klar zur Unabhängigkeit der Mindestlohnkommission."

Kritischer äußerte sich dagegen Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU): "Es ist eine von vielen Entscheidungen, die sehr deutlich zeigen, dass handelnde Personen die dramatische wirtschaftliche Situation in Deutschland unterschätzen", sagte er in Dresden. 100.000 Industriearbeitsplätze seien in den vergangenen zwölf Monaten in Deutschland abgebaut worden. "Die Bundesrepublik ist nicht mehr wettbewerbsfähig. Wirtschaften in Deutschland muss dringend günstiger und nicht teurer werden."

Schwerdtner: "Armutszeugnis"

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, Dagmar Schmidt, nannte die Ergebnisse "ein Abbild der derzeitigen wirtschaftlichen Lage". Es sei gleichzeitig "kein Geheimnis, dass wir uns eine höhere Anpassung gewünscht hätten". Aber die Kommission habe sich einstimmig auf das Ergebnis geeinigt, was für Schmidt ein gutes Signal ist. Die Entscheidung müsse man jetzt respektieren: "Für uns ist klar: Der Mindestlohn muss perspektivisch armutsfest sein und mit der Lohnentwicklung in der Breite Schritt halten. Dafür werden wir uns auch künftig mit Nachdruck einsetzen."

Die Parteichefin der Linken, Ines Schwerdtner, meint, die Erhöhung sei zu gering ausgefallen. "Dass die Mindestlohnkommission daran scheitert, den Mindestlohn auf das europäische Mindestmaß anzuheben, ist ein Armutszeugnis. Die hart arbeitenden Menschen würden besser damit fahren, wenn der Gesetzgeber schlicht EU-Recht umsetzen würde", teilte Schwerdtner mit. "Die SPD verkauft hier den Mindestlohn für den Koalitionsfrieden. Sozialdemokraten, die das hinnehmen, haben sich selbst aufgegeben. Damit bricht die SPD eines ihrer zentralen Wahlversprechen."