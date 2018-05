Pfefferspray sichergestellt

AfD-Politiker bei 1.-Mai-Demo in Gewahrsam genommen

AfD-Politiker Guido Reil: Im Rahmen einer Demonstration ist der ehemalige SPDler in Gewahrsamn genommen worden. (Quelle: Roland Weihrauch/dpa)

Der AfD-Politiker Guido Reil ist bei einer 1.-Mai-Demo in Essen in Gewahrsam genommen worden. Er sei einem Platzverweis nicht nachgekommen, teilte die Polizei mit.

Der als "Steiger" der AfD bekanntgewordene Gewerkschafter Guido Reil ist bei einer 1.-Mai-Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Essen in Gewahrsam genommen worden. Einer seiner Sicherheitsleute habe mehrere gefährliche Gegenstände mit sich geführt, unter anderem Pfefferspray. Daraufhin sei der Platzverweis ausgesprochen worden, sagte eine Polizeisprecherin. Reil sei der Anordnung nicht nachgekommen und deswegen in Gewahrsam genommen worden.

Die AfD im Kreis Recklinghausen verbreitete ein Live-Video der Polizeikontrolle auf Facebook. Zu sehen ist Reil, umringt von Polizisten. Zunächst zieht er seine Jacke aus, dann steigt er in den Polizeieinsatzwagen. Das ehemalige SPD-Mitlgied Reil ist Beisitzer im AfD-Bundesvorstand.

Pfefferspray kann auf Versammlungen oder auf dem Weg dorthin als "gefährlicher Gegenstand" gewertet werden – das Tragen könnte damit eine Straftat darstellen.

Update 14:32 Uhr: Die AfD Essen und Guido Reil nahmen anschließend auf dem Kurznachrichtendienst Twitter Stellung zu den Vorwürfen – und betonten, Reil habe kein Pfefferspray dabei gehabt. Dass sein Sicherheitsmitarbeiter Pfefferspray mitführte, dementierte Reil nicht.