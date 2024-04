Aktualisiert am 23.04.2024 - 17:14 Uhr

Aktualisiert am 23.04.2024

Die Ampel kommt nicht aus ihrem Umfragetief heraus. Neue Werte zeigen, dass alle drei Parteien an Zustimmung verloren haben. Die Union legt derweil zu.

Würde die Bundestagswahl schon bald anstehen, sähe es für die aktuelle Ampelkoalition schlecht aus. Alle Parteien haben zuletzt an Zustimmung verloren, zeigt eine neue Insa-Umfrage für "Bild".

Die SPD sinkt demnach um einen Prozentpunkt auf 15 Prozent, die FDP verliert ebenso einen Prozentpunkt und liegt nun wieder bei fünf Prozent und müsste somit um den Wiedereinzug in den Bundestag bangen. Die Grünen büßen einen halben Prozentpunkt ein und werden noch von 12,5 Prozent der Befragten als favorisierte Partei bei der nächsten Wahl angegeben.

Von den gesunkenen Ampelwerten profitieren derweil die Oppositionsparteien. Sowohl die Union als auch die Linke gewinnen je einen Prozentpunkt. Während CDU/CSU mit 30,5 Prozent weiterhin stärkste Kraft ist, liegt die Linke noch immer unter der Fünf-Prozent-Hürde. Das Bündnis Sahra Wagenknecht legt einen halben Prozentpunkt zu und liegt nun bei sieben Prozent. Als Regierungsoptionen wäre so nur eine Große Koalition oder eine Jamaika-Koalition möglich. Die AfD liegt unverändert mit 18,5 Prozentpunkten auf Rang zwei.

Forsa sieht AfD schwächer

In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa hat die AfD dagegen etwas an Boden verloren. Die Partei büßte bundesweit einen Punkt ein und steht nun gleichauf mit der SPD bei 16 Prozent, wie die Sender RTL und ntv für ihr am Dienstag veröffentlichtes "Trendbarometer" ermitteln ließen. Stärkste Kraft war auch dort die Union mit unverändert 31 Prozent.