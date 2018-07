19 zu 15 Prozent

SPD setzt sich in Umfrage wieder deutlich von AfD ab

22.07.2018, 21:02 Uhr | AFP

SPD-Logo: In einer aktuellen Emnid-Umfrage verbessert sich die Partei um einen Punkt auf 19 Prozent Zustimmung. (Quelle: Ralph Peters/imago)

Zwischenzeitlich sah es aus, als würde die AfD die SPD als zweitstärkste Partei ablösen. In einer neuen Emnid-Umfrage ist der Abstand zwischen beiden wieder größer.

Die SPD hat sich in einer Umfrage weiter von der AfD abgesetzt und liegt in der Wählergunst nun deutlich auf Platz zwei. Im Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Emnid für "Bild am Sonntag" verbesserte sich die SPD gegenüber der Vorwoche um einen Punkt und erreichte 19 Prozent, wie das Blatt meldete. Die AfD, die vor zwei Wochen noch mit der SPD gleichauf lag, verlor demnach einen Zähler und fiel auf 15 Prozent.

CDU/CSU lagen der Umfrage zufolge wie in der Vorwoche bei 30 Prozent. Die Grünen erreichten demnach erneut zwölf Prozent. Auch Linke (zehn Prozent) und FDP (neun Prozent) erzielten demnach die gleichen Werte wie vergangene Woche. Auf die sonstigen Parteien seien erneut fünf Prozent entfallen.

Für den Sonntagstrend befragte Emnid zwischen dem 12. und 18. Juli 2476 repräsentativ ausgewählte Bundesbürger befragt.