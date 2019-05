Wahl des Bundestagsvize

AfD sorgt für Novum in Bundestags-Geschichte

08.05.2019, 19:11 Uhr | dpa, dru, t-online.de

Drei Kandidaten sind bereits durchgefallen. Nun startet die AfD einen neuen Anlauf zur Besetzung des Vizepostens im Bundestag – und sorgt dabei für ein Novum in der Geschichte des Bundestags.

Die AfD will an diesem Donnerstag ein weiteres Mal versuchen, einen ihrer Abgeordneten bei der Wahl zum Bundestagsvizepräsidenten durchzubringen. Das berichtet "Focus Online". Nachdem bereits drei ihrer Kandidaten durchgefallen sind, könnte die Fraktion diesmal für ein Novum sorgen: Gleich drei Kandidaten sollen für den Posten antreten – das gab es noch nie in der Geschichte des Bundestages.

Neben dem Verteidigungspolitiker Gerold Otten, der schon einmal nicht die erforderliche Mehrheit erhalten hatte, sollten auch Paul Podolay und Martin Renner kandidieren. Möglich, dass sich die Partei davon bessere Chancen erhofft, einen der Kandidaten erfolgreich wählen zu lassen.

Bei der Bundestagsverwaltung soll ihr Ansinnen aber auf Skepsis gestoßen sein. Der Fraktion sei signalisiert worden, dass die Geschäftsordnung das nicht vorsehe, sagte AfD-Fraktionssprecher Christian Lüth. Die Fraktion wolle deshalb nun am Donnerstag entscheiden, wie man mit der neu entstandenen Situation umgehen werde, erklärte Lüth.





Otten ist bereits der dritte AfD-Kandidat, der bei der Wahl für den Stellvertreter-Posten durchgefallen ist. Zuvor waren Albrecht Glaser und Mariana Harder-Kühnel jeweils drei Mal nicht gewählt worden. Bei Glaser hatten Abgeordnete der anderen Fraktionen Äußerungen zur Religionsfreiheit für Muslime in Deutschland kritisiert. Harder-Kühnel fiel wohl ihre mutmaßliche Nähe zum AfD-Rechtsaußen Björn Höcke auf die Füße – die auch fraktionsintern kritisiert wurde.