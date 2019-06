Vorbild könnte Bremen sein

Linke wünscht sich Bundesregierung mit SPD und Grünen

06.06.2019, 12:05 Uhr | AFP

In Bremer könnte es bald eine Koalition mit Grünen, Linken und der SPD geben. Für Linken-Fraktions-Chef Dietmar Bartsch wäre das auch eine gute Idee für den Bund.

Der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, hat die Empfehlung des Grünen-Vorstands in Bremen für Koalitionsverhandlungen mit SPD und Linken als ein bundespolitisches Signal begrüßt. "Das erste Mal Regierungsverantwortung im Westen rückt nahe", sagte Bartsch den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland vom Donnerstag. "Die Bremer Linke kann stolz sein, weil das ein bundespolitisches Signal ist."

Dietmar Bartsch: Für den Fraktionsvorsitzenden der Linken ist die Rolle seiner Partei in Bremen ein richtungsweisendes Zeichen. (Quelle: imago images)



Die Linken regieren derzeit in Berlin, Brandenburg und Thüringen mit. Bartsch sagte zu der Aussicht auf Rot-Rot-Grün in Bremen, wenn "die Linke in einem Viertel der Bundesländer in Regierungsverantwortung" sei, dann sei das "ein Auftrag, bundespolitisch Weichen für Mitte-Links zu stellen".

CDU und FDP keine Partner für Klimaschutz

Auch Linksparteichef Bernd Riexinger sagte den Zeitungen, ein solches Bündnis in Bremen könne eine bundespolitische Ausstrahlung bekommen. "Es ist ein positives Zeichen, dass sich die Grünen gegen Jamaika entschieden haben – soziale Gerechtigkeit und wirksamer Klimaschutz sind mit CDU und FDP nicht zu erreichen."







Der Bremer Grünen-Vorstand hatte sich am Mittwochabend für Koalitionsverhandlungen mit SPD und Linken ausgesprochen, am Donnerstagabend sollten die Mitglieder darüber entscheiden. Auch die Bremer Linke will am Donnerstagabend den Weg dafür frei machen.