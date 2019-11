AfD-Parteitag in Braunschweig

Meuthen und Chrupalla sind die neuen Chefs der AFD

30.11.2019, 18:01 Uhr

Die AfD ordnet bei ihrem Parteitag in Braunschweig ihre Spitze neu. Alexander Gauland zieht sich zurück. Für ihn rückt Tino Chrupalla nach. Den zweiten Bundessprecherposten behält Jörg Meuthen.

Der AfD-Parteitag in Braunschweig hat Jörg Meuthen als einen der beiden Bundessprecher der Partei bestätigt. Für den scheidenden Co-Vorsitzenden Alexander Gauland rückt Tino Chrupalla an die Parteispitze.

Für Meuthen stimmten rund 69 Prozent der Delegierten, seine Herausforderin Nicole Höchst kam auf knapp 25 Prozent. Der mit Buh-Rufen empfangene Wolfgang Gedeon erhielt kaum vier Prozent.

Chrupalla trat in seinem Wahlgang gegen den Berliner Bundestagsabgeordneten Gottfried Curio und die Vorsitzende der AfD-Fraktion im Landtag in Hannover, Dana Guth, an. Weil keiner der Bewerber die nötige absolute Mehrheit im ersten Durchgang erhielt, wurde ein zweiter Wahlgang nötig. Dort setzte sich Chrupalla dann mit 54 Prozent gegen Curio durch.

Chrupalla, der von Gauland als sein Nachfolger vorgeschlagen wurde, sitzt für die AfD im Bundestag. Bei der Wahl 2017 jagte der Malermeister dem heutigen CDU-Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) in Görlitz das Direktmandat ab. Die Fraktion hat ihn im September als stellvertretenden Vorsitzenden im Amt bestätigt.

Meuthen: "Deutschland braucht uns"

In seiner Vorstellungsrede rief Meuthen die AfD auf, in den nächsten Jahren Regierungsfähigkeit zu erwerben. "Wir müssen bereit sein. Deutschland braucht uns", sagte er. Zugleich wandte sich Meuthen strikt gegen einen Rechtsruck seiner Partei.

Der scheidende Vorsitzende Alexander Gauland zog zuvor eine positive Bilanz: "Wir haben dieses Land verändert", sagte er. "Und wir haben den Menschen eine Stimme gegeben, die sich allein kaum noch trauten, der Auflösung unseres Nationalstaats in der Merkelschen Willkommenskultur zu widersprechen." Gauland weiter: "Die SPD ist schon fast ruiniert. Bei der CDU hat die Zersetzung gerade erst begonnen."

Tausende protestieren gegen AfD

Der von Polizisten aus mehreren Bundesländern geschützte Parteitag wurde von lautstarken Protesten begleitet. An der Volkswagen Halle, in der die AfD tagt, demonstrierten schon vor Beginn des Parteitags mehrere hundert Menschen. Sie riefen unter anderem "AfD Faschistenpack - wir haben Euch zum Kotzen satt".

Am Nachmittag waren nach Angaben der Organisatoren mehr als 15.000 Menschen auf der Straße. Ein Sprecher der Initiative Bündnis gegen Rechts, Udo Sommerfeld, sprach von einer "Riesenmenge Menschen", die den gesamten Schlossplatz in der Braunschweiger Innenstadt gefüllt hätten. Dies sei "ein deutliches Zeichen, dass die AfD in Braunschweig keiner haben will".

Die Polizei nannte zunächst keine Zahlen. Sie hatte die Halle weiträumig abgesperrt und war mit starken Kräften präsent. Auch Wasserwerfer standen bereit. Der "Volkswagen"-Schriftzug an der Halle war auf Betreiben des Autokonzerns abgedeckt worden.





Die Delegierten lehnten es ab, das Verhältnis zur Identitären Bewegung neu zu regeln. Ein Antrag, diese vom Verfassungsschutz beobachtete Gruppierung von der Unvereinbarkeitsliste zu streichen, wurde nicht auf die Tagesordnung gesetzt. Hätte er Erfolg gehabt, hätten Mitglieder der Identitären Bewegung künftig auch in die AfD eintreten können.