Vorwurf der Steuerhinterziehung

Bundestag hebt Immunität von Alexander Gauland auf

Der Bundestag hat die Immunität von AfD-Fraktionschef Alexander Gauland aufgehoben. Hintergrund sind Ermittlungen wegen mutmaßlichen Steuerbetrugs und ein Durchsuchungsbeschluss.

Die Immunität von AfD-Fraktionschef Alexander Gauland im Bundestag wurde aufgehoben. Das Plenum stimmte am Donnerstag einem Antrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main "auf Genehmigung zum Vollzug gerichtlicher Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse" zu.

Zuvor war eine entsprechende Beschlussempfehlung verteilt worden. In dem Schreiben, das auch auf Twitter verbreitet wurde, steht: "Der Bundestag wolle beschließen: Die Genehmigung zum Vollzug gerichtlicher Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse gegen das Mitglied des Deutschen Bundestages Dr. Alexander Gauland (...) wird erteilt." Mit dem Beschluss dazu wurde die Immunität aufgehoben.

AfD will sich am Nachmittag äußern

Ein Sprecher der AfD-Fraktion sagte der Nachrichtenagentur AFP, in den Ermittlungen gegen Gauland gehe es "um ein altes Verfahren aus dem vorletzten Jahr". Die Fraktion wolle am Nachmittag ausführlicher Stellung nehmen. Die Staatsanwaltschaft will noch am Donnerstag Durchsuchungen durchführen, sagte eine Sprechern der Staatsanwaltschaft Frankfurt gegenüber der AFP.

Abgeordnete dürfen wegen einer mutmaßlichen Straftat nur mit Zustimmung des Parlaments juristisch verfolgt werden. Sie genießen laut Grundgesetz Immunität. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft kann diese vom Parlament aufgehoben werden. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hatte im vergangenen Jahr Ermittlungen gegen Gauland wegen eines "privaten Steuerfehlers" aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft wollte sich im vergangenen Jahr unter Hinweis auf das Steuergeheimnis nicht zu den konkreten Verdachtsmomenten gegen Gauland äußern.

Das Parlament stimmte auch für die Aufhebung der Immunität der CDU-Abgeordneten Karin Strenz aus Mecklenburg-Vorpommern. Die Hintergründe waren zunächst noch unklar.