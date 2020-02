Aktuelle Leserdebatte

Wer ist der Richtige für den CDU-Vorsitz?

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet will für den CDU-Vorsitz kandidieren. Bundesgesundheitsminister Spahn, der ebenfalls als Kandidat gehandelt wurde, erklärte hingegen seinen Verzicht. Er will stattdessen die Kandidatur Laschets unterstützen. (Quelle: Reuters)

Drei Kandidaten haben sich um das Amt des CDU-Vorsitzenden beworben. Norbert Röttgen, Armin Laschet und Friedrich Merz. Wen halten Sie für am geeignetsten, die Union zu führen?

Nach Norbert Röttgen hat am Dienstagvormittag der Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens, Armin Laschet, seine Kandidatur für den CDU-Vorsitz offiziell gemacht. Gleichzeitig hat Gesundheitsminister Jens Spahn verkündet, auf eine eigene Kandidatur zu verzichten. Er will Laschet unterstützen und sein Stellvertreter werden. Wenig später erklärte auch Friedrich Merz, für die Parteispitze kandidieren zu wollen.



Die Entscheidung, wer von ihnen die CDU künftig führen wird, soll am 25. April auf einem CDU-Sonderparteitag fallen. Damit wird sich auch der grundlegende Kurs entscheiden, den die CDU zukünftig fahren wird. Will sich die Partei stärker in die konservative Richtung orientieren oder sich politisch in der Mitte positionieren?

Diskutieren Sie mit! Wer sollte Ihrer Meinung nach an der Spitze der Union stehen? Schreiben Sie Ihre durch Argumente unterstützte Meinung in den Kommentarbereich unter diesem Text.



Hinweis: Wir bitten um konstruktive Beiträge. Schlagabtausch untereinander ist hier explizit nicht gewünscht. Wir behalten uns vor, themenfremde Beiträge oder solche, die keine Argumente enthalten oder gegen unsere Netiquette verstoßen, nicht zu veröffentlichen.