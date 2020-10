Umfrage in der Union

Kampf um CDU-Vorsitz: Mitglieder haben einen klaren Favoriten

24.10.2020, 14:23 Uhr | rtr

Merz, Laschet oder Röttgen? Geht es nach den CDU-Mitgliedern, ist die Frage nach dem künftigen CDU-Chef deutlich. Doch der Favorit hat ein Problem.

Im Rennen um den CDU-Vorsitz steht Friedrich Merz einer Umfrage zufolge bei der Basis am höchsten im Kurs. Wenn die Parteimitglieder selbst wählen könnten, würden sich 45 Prozent für den früheren Bundestagsfraktionschef entscheiden, wie aus dem RTL/ntv-Trendbarometer hervorgeht. 24 Prozent würden für den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet und 13 Prozent für den Außenpolitiker Norbert Röttgen stimmen.



Allerdings trauen Laschet laut der Erhebung mit 38 Prozent die meisten Mitglieder zu, die verschiedenen Strömungen in der Partei zu integrieren. Für diese Aufgabe halten Merz in der Partei nur 31 Prozent für den richtigen Mann. Ihn würden vor allem Christdemokraten in Ostdeutschland wählen sowie die Parteimitglieder, die sich selbst als politisch rechts einstufen. Laschet habe seinen größten Zuspruch in der NRW-CDU sowie bei den Mitgliedern des eher linken Flügels. Die CDU will auf einem Bundesparteitag Anfang Dezember ihren neuen Vorsitzenden wählen.