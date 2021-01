"Stand heute"

Spahn schließt mögliche Kanzlerkandidatur aus

13.01.2021, 08:28 Uhr | ds, dpa

Will Spahn Kanzler werden? Diese Meldung sorgte in den letzten Tagen für reichlich Wirbel. Nun hat sich der Gesundheitsminister zu seinen Plänen geäußert.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich in der Debatte um eine mögliche Kanzlerkandidatur geäußert. In einem Interview mit dem Deutschlandfunk sagte er am Mittwochmorgen: "Stand heute schließe ich eine Kandidatur aus." Sein Ziel sei es, dass Armin Laschet Vorsitzender der CDU werde.

Spahn bewirbt sich im Team mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet um den Chefposten der Partei. Dabei soll Laschet CDU-Chef, Spahn sein Stellvertreter werden. Eine Kanzlerkandidatur Spahns wäre allerdings auch in dieser Konstellation möglich. In der vergangenen Woche sorgten Medienberichte für Wirbel, laut denen Spahn seine Chancen auf eine eigene Kanzlerschaft in führenden Parteikreisen sondiert hatte. Mehr dazu lesen Sie hier. Der Gesundheitsminister gilt in der Bevölkerung als äußerst populär.



Am Wochenende entscheidet die CDU über ihren neuen Vorsitzenden. Zur Wahl stehen neben Spahn und Laschet der frühere Fraktionschef Friedrich Merz und der Außenpolitiker Norbert Röttgen. Es wird ein knappes Ergebnis erwartet.