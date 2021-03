"Noch wünschenswert oder eher schädlich"

Thierse bietet SPD-Chefin Esken Parteiaustritt an

02.03.2021, 22:30 Uhr | lw, t-online

SPD-Chefin Esken und ihr Vize zeigten sich zuletzt "beschämt" über "rückwärtsgewandte" Parteimitglieder. Ex-Bundestagspräsident Thierse fühlt sich angesprochen – und reagiert mit einem harschen Vorschlag.

In der SPD gibt es Zoff – und der geht so weit, dass der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse Parteichefin Saskia Esken seinen Parteiaustritt angeboten hat. Davon berichtet "Der Tagesspiegel". In dem Schreiben bitte er darum, ihm öffentlich mitzuteilen, ob sein "Bleiben in der gemeinsamen Partei weiterhin wünschenswert oder eher schädlich" sei.

Er selbst habe Zweifel, "wenn sich zwei Mitglieder der Parteiführung von mir distanzieren." Damit gemeint sind Esken und Vize Kevin Kühnert. Auslöser für Thierses Vorstoß war eine Einladung zu einer parteiinternen Diskussion, die im Namen von Esken und Kühnert an ausgewählte Mitglieder versandt worden war.

Esken und Kühnert "beschämt"

Demnach zeigten sich die beiden "beschämt" über SPD-Anhänger, die ein "rückwärtsgewandtes Bild der SPD" zeichneten. Dabei ging es um den Umgang mit queeren Menschen. "Wir ahnen und wissen aus persönlichen Gesprächen, wie tief verletzend diese Ereignisse und Erfahrungen für Euch waren. Und wir finden: Darüber müssen wir sprechen", schrieben Esken und Kühnert dem "Tagesspiegel" zufolge in der Einladung für eine Debatte, die am 11. März stattfinden soll.



Zudem kritisierten die Parteichefs "die fehlende Zurückweisung von Grenzüberschreitungen und die mangelnde Sensibilität" im Umgang mit queeren Gästen des Forums, das bereits am 18. Februar stattgefunden hatte. Thierse, der zuletzt in einem Gastbeitrag in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" fragte, ab wann Identitätspolitik in Spaltung umschlage, fühlte sich mit der Kritik offenbar angesprochen und schlug Esken seinen Austritt vor.