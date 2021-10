Im Falle einer Legalisierung von Cannabis hat sich FDP-Chef Christian Lindner für eine kontrollierte Abgabe ausgesprochen. Apotheken seien eine gute Anlaufstelle – im Gegensatz zu "Coffeeshops".

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat sich dafür ausgesprochen, Cannabis-Produkte wie Haschisch im Falle eine Legalisierung in Apotheken verkaufen zu lassen. Cannabis-Konsumenten sollten "beispielsweise in einer Apotheke nach gesundheitlicher Aufklärung eine Menge für den eigenen Gebrauch erwerben dürfen", sagte Lindner am Sonntag "Bild".