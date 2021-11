Laut Bericht

Saskia Esken will offenbar SPD-Chefin bleiben

04.11.2021, 13:41 Uhr | t-online

Nach dem Rückzug ihres Co-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans wurde um die Zukunft der SPD-Chefin gerätselt. Nun ist offenbar die Entscheidung gefallen: Statt eines Ministeramts wird Esken wohl weiter die Partei anführen.

Saskia Esken will offenbar auch weiter die Sozialdemokraten als Parteivorsitzende anführen. Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung". Esken galt bisher auch als mögliche Ministerin in der kommenden Bundesregierung, tendiere nun aber dazu, weiter Parteichefin zu bleiben. Am Montag soll dem Parteivorstand ein Personalvorschlag für die künftige Parteispitze präsentiert werden.

Der Co-Vorsitzende der Partei, Norbert Walter-Borjans, hatte zuvor erklärt, im Dezember nicht mehr für die Parteispitze zu kandidieren. Beide waren 2019 überraschend als erstes Führungsduo an die Spitze der SPD gewählt worden. Als Kandidat auf die Nachfolge von Walter-Borjans gilt der Generalsekretär der Partei, Lars Klingbeil. Der 43-Jährige hat bisher noch nicht offen seine Kandidatur erklärt, ließ aber sein Interesse an dem Posten bereits mehrmals durchblicken. In dem Bericht heißt es, alle kommenden Personalentscheidungen wolle man in der SPD "ohne Kampf" treffen.



"Ich würde mich sehr freuen, wenn Lars Klingbeil als einer von zwei Parteivorsitzenden antritt", sagte der geschäftsführende Bundesarbeitsminister Hubertus Heil der "Rheinischen Post". "Er wäre eine ausgezeichnete Wahl für diese wichtige Aufgabe." Die neue Parteispitze soll auf einem Parteitag vom 10. bis 12. Dezember in Berlin gewählt werden.