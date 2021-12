Umstrittener Politiker

Ist Karl Lauterbach als Gesundheitsminister eine gute Wahl?

06.12.2021, 13:59 Uhr | Mth, t-online

Alle Minister der kommenden Bundesregierung stehen fest. Für den meisten Diskussionsstoff sorgt Karl Lauterbach als neuer Gesundheitsminister. Ist er der Richtige für das Amt?

FDP und Grüne verrieten bereits vor Wochen, wie sie die ihnen zugeordneten Ministerposten vergeben werden. Die Sozialdemokraten holten am Montagvormittag in einer Pressekonferenz die Verkündung nach.

Einige Überraschungen waren dabei, so zum Beispiel die Nominierung von Nancy Faeser als Innenministerin. Doch die meist diskutierte Personalie der letzten Wochen war wohl der Posten des Gesundheitsministers. Ihn bekommt nun Karl Lauterbach.





Der 58-Jährige ist umstritten. Die einen sehen ihn als kompetenten Experten, der die Regierung in der Corona-Krise stets gut beraten hat. Für die anderen ist er der ständige Pessimist, der die Freiheiten der Bürger einschränken will.

Wie stehen Sie zu Karl Lauterbach? Glauben Sie, dass er das Gesundheitsministerium gut leiten wird? Ist er ein würdiger Nachfolger Jens Spahns oder hätten Sie sich jemand anderen für das – gerade in der Corona-Pandemie so wichtige – Amt gewünscht?

