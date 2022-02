Sie bekam 80 Job-Absagen

Zehn Fakten über Bundestagspräsidentin Bärbel Bas

Immer wieder taucht ihr Name in den Politikmeldungen auf – doch wer ist Bundestagspräsidentin Bärbel Bas eigentlich? Lernen Sie die Person hinter der "Frau Präsidentin" kennen.

Am 26. Oktober hat Bärbel Bas das Amt der Präsidentin des Deutschen Bundestages übernommen. Doch wer ist die am 3. Mai 1968 in Walsum (NRW) geborene Frau, die während ihrer Arbeitszeit als "Frau Präsidentin" bekannt ist? Wir haben die wichtigsten Fakten zu Bärbel Bas zusammengetragen.