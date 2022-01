Grünen-Parteitag

Habeck zeigt sich reumütig: "Arrogante Überheblichkeit"

28.01.2022, 19:12 Uhr | dpa, lw

Bei seinem letzten Parteitag als Grünen-Vorsitzender wird Robert Habeck emotional. Er richtet dankende Worte an die Mitglieder – und gesteht, in der Vergangenheit Fehler gemacht zu haben.

Der scheidende Grünen-Chef Robert Habeck hat Fehler im Verhalten gegenüber den Parteimitgliedern eingeräumt. "Möglicherweise haben wir euch in den letzten vier Jahren viel zu wenig gesehen – weil wir immer nur nach vorne geguckt haben und immer nur gelaufen sind und immer nur zum nächsten Ziel wollten", sagte Habeck zum Auftakt des Grünen-Parteitags in Berlin zu den Mitgliedern. "Und für all den fehlenden Dank, den wir nicht übermittelt haben und für all die arrogante Überheblichkeit, die manchmal vielleicht so wirkte, bitte ich um Entschuldigung." Die Zusammenarbeit sei großartig gewesen.

Unter dem Motto "Wurzeln für die Zukunft" begannen die Grünen ihren digitalen Bundesparteitag am Freitagnachmittag. Es fange ein neues Kapitel an, sagte der scheidende Politische Bundesgeschäftsführer Michael Kellner. Vor Ort im Berliner Velodrom waren nur einige führende Grüne präsent. Die mehreren Hundert Delegierten waren online zugeschaltet.



Lang und Nouripour sollen Nachfolger werden

Für Annalena Baerbock und Robert Habeck ist es der letzte Parteitag als Grünen-Vorsitzende. Sie treten nicht erneut an, da die Parteisatzung die gleichzeitige Ausübung von Regierungs- und Parteiämtern verbietet. Am Samstag wird eine neue Parteispitze gewählt. Aussichtsreichste Kandidaten für die Doppelspitze sind die Bundestagsabgeordneten Omid Nouripour und Ricarda Lang. Lang kann sich wegen einer Corona-Infektion nur digital zuschalten. Auch die übrigen Mitglieder des Bundesvorstands werden neu gewählt, zudem ist die Wahl des Parteirats geplant. Die Wahlen müssen noch per Brief bestätigt werden.

Baerbock hat in der neuen Ampelregierung das Amt der Außenministerin inne, Habeck ist Wirtschafts- und Klimaschutzminister.