Vorsitzender der CDU

Merz zum Unions-Fraktionschef gewählt

15.02.2022, 16:11 Uhr | dpa, AFP

Der neue CDU-Chef Friedrich Merz ist nun auch Fraktionsvorsitzender der Union im Bundestag. Sein Vorgänger Brinkhaus hatte auf das Amt verzichtet, um eine Kampfkandidatur zu vermeiden.

Die Unionsfraktion im Bundestag hat CDU-Chef Friedrich Merz zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Merz erhielt nach Angaben aus Fraktionskreisen bei der Wahl am Dienstag in Berlin 162 von 186 abgegebenen Stimmen. Merz war bereits in den Jahren 2000 bis 2002 Vorsitzender der Abgeordneten von CDU und CSU.

Dass Merz eine Mehrheit der 197 Abgeordneten von CDU und CSU erhalten wird, galt als sicher. Gegenkandidaten gab es nicht. Der bisherige Amtsinhaber Ralph Brinkhaus hatte Ende Januar auf eine weitere Kandidatur verzichtet.



Merz im Januar zum Parteichef gewählt

Brinkhaus war seit September 2018 Fraktionschef der CDU/CSU. Er war nach der Bundestagswahl zunächst vorläufig bis Ende April im Amt bestätigt worden und machte damals aber klar, dass er den Posten auch gerne weiter behalten wolle. Seinen Verzicht erklärte er, um eine Kampfkandidatur mit Merz zu vermeiden.

Merz war im Januar mit 95 Prozent der Delegiertenstimmen zum neuen CDU-Chef gewählt worden. Er löste damit den glücklosen Parteichef Armin Laschet ab, der nach dem historisch schlechten Abschneiden der Union bei der Bundestagswahl seinen Rückzug eingeleitet hatte.

Die CDU hatte ihre komplette Führungsspitze neu gewählt. Sie zog damit die Konsequenz aus dem bislang schlechtesten Unionsergebnis von 24,1 Prozent bei der Bundestagswahl im vergangenen September. Merz ging auch aus der ersten Mitgliederbefragung der CDU im Dezember mit Abstand als Favorit hervor.