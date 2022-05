Von einer baldigen Legalisierung geht auch Bundesjustizminister Marco Buschmann aus. Der FDP-Politiker twitterte am Freitagnachmittag: "Die Legalisierung von Cannabis kommt. In Meseberg habe ich mit Cem ├ľzdemir und Karl Lauterbach beraten." Demnach k├╝ndigte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) einen Gesetzesentwurf noch f├╝r 2022 an.

SPD, Gr├╝ne und FDP haben im Koalitionsvertrag vereinbart, eine "kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Gesch├Ąften" einzuf├╝hren. Lauterbach machte deutlich, dass er seine urspr├╝nglich ablehnende Position dazu revidiert habe. So stellten verunreinigte Cannabis-Verabreichungen ein gr├Â├čeres Risiko dar als eine kontrollierte Abgabe f├╝r einen kontrollierten Konsum.

Auch internationale Erfahrungen einbeziehen

Blienert sagte, ihm sei wichtig, bei den Beratungen die Bereiche Jugend- und Gesundheitsschutz besonders in den Fokus zu r├╝cken. "Denn am Ende sollen in Deutschland nat├╝rlich nicht mehr, sondern weniger Jugendliche Cannabis konsumieren." Auch internationale Erfahrungen, etwa aus Kanada, sollten genau angeschaut werden. Dort war Cannabis 2018 mit dem politisch erkl├Ąrten Ziel legalisiert worden, das zuvor illegale Gesch├Ąft zu kontrollieren und zu regulieren.