Plagiatsvorwürfe gegen neuen CSU-Generalsekretär Huber

Kaum ist er zum neuen Generalsekret├Ąr der CSU ernannt worden, muss sich Martin Huber in eigener Sache wehren. Laut Medienberichten soll er in seiner Doktorarbeit Quellen nicht oder falsch benannt haben.

Kurz nach seiner Ernennung sind Plagiatsvorw├╝rfe gegen den neuen CSU-Generalsekret├Ąr Martin Huber lautgeworden. Laut einem Bericht der "Bild am Sonntag" stie├č der Experte Jochen Zenth├Âfer in Hubers Dissertation auf zahlreiche Plagiate. Allein auf den ersten 26 f├Ąnden sich insgesamt 25 Zitate ohne oder mit falscher Quellenangabe. "Mit dieser Arbeit h├Ątte Herr Huber nicht promoviert werden d├╝rfen", sagte Zenth├Âfer der "BamS". Es l├Ągen "eklatante Verst├Â├če gegen die gute wissenschaftliche Praxis vor".

Vorg├Ąnger trat nach Skandal zur├╝ck

Zahlreiche Politiker mussten sich in den vergangenen Jahren gegen Plagiatsvorw├╝rfe verteidigen. So wurde Au├čenministerin Annalena Baerbock nachgewiesen, bei ihrem Buch Passagen nicht als Quellen markiert zu haben. Der Regierenden B├╝rgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, wurde sogar der Doktortitel entzogen, nachdem t-online ├╝ber Unregelm├Ą├čigkeiten in ihrer Dissertation berichtet hatte. Und auch der ehemalige Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet, r├Ąumte Fehler bei Quellenangaben in seinem Buch ein.