In dem vom Haushaltsausschuss beschlossenen Antrag werden Schröders Verbindungen zu russischen Konzernen oder Putin nicht genannt. Hintergrund ist die BefĂŒrchtung, dass dies rechtlich angreifbar wĂ€re. Es soll nicht der Eindruck entstehen, der Altkanzler werde fĂŒr eine umstrittene Meinung bestraft.

EU-Parlament fordert Sanktionen gegen Schröder

Vor dem Beschluss des Haushaltsausschusses hatte sich das Europaparlament mit großer Mehrheit fĂŒr EU-Sanktionen gegen den Altbundeskanzler ausgesprochen. Laut Parlamentsangaben stimmten die Abgeordneten am Donnerstag in BrĂŒssel mit großer Mehrheit fĂŒr eine Entschließung, in der Schröder namentlich aufgefordert wird, seine Posten beim russischen Staatskonzern Rosneft sowie beim Gesellschafterausschuss der Nord Stream AG aufzugeben.