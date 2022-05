Söder: Merkel und ich waren wie "Mutti" und Schwiegersohn

"Mein VerhĂ€ltnis zu ihr war wechselhaft. Ich war frĂŒher skeptisch, insbesondere wegen der Migrationspolitik. Aber in der Corona-Zeit habe ich sehr an ihr geschĂ€tzt, dass sie unsere bayrische Position beherzt unterstĂŒtzt hat." RegelmĂ€ĂŸige SMS von Merkel – "so eine Art Konfuzius-SMS, also mit Lebensweisheiten" – hĂ€tten ihm in schwerer Zeit oft geholfen. Der SMS-Kontakt halte weiter, sagte er.