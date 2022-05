Die Partei: Rücktritte nach schweren Missbrauchsvorwürfen

Vorstand wusste von Pornos

Diese Version findet sich auch in der Stellungnahme wieder, die der Th├╝ringer Landesvorstand in Reaktion auf die Ver├Âffentlichung am Samstag verbreitete. Darin betonen die Vorsitzenden, dass Waldhauer nie ein offizielles Amt innerhalb der Partei bekleidet habe. Im Jahr 2020 sei ihm zudem vom Vorstand nahegelegt worden, keine weiteren Kandidaturen zu ├╝bernehmen, "da wir mit seinen sexuell aufgeladenen Wahlkampf-Aktionen nicht l├Ąnger einverstanden waren". 2020 hatte das Magazin "Vice" ausf├╝hrlich ├╝ber Sexismusvorw├╝rfe innerhalb der Partei berichtet. In Anbetracht der aktuellen Vorw├╝rfe verspricht die Partei "vollst├Ąndige Aufkl├Ąrung".