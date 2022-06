Aktualisiert am 13.06.2022 - 13:46 Uhr

Aktualisiert am 13.06.2022 - 13:46 Uhr

Umstrittener Ex-AfD-Mann kehrt in Polizeidienst zur├╝ck

In Sachsen-Anhalt ist der umstrittene ehemalige AfD-Politiker und ehemalige Landtagsabgeordnete Mario Lehmann in den Polizeidienst zur├╝ckgekehrt. Lehmann werde als Beamter im Bekleidungsservicecenter der Polizei eingesetzt, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums am Mittwoch. Zuvor hatte die "S├╝ddeutsche Zeitung" dar├╝ber berichtet. Fr├╝her hatte er eine Polizeistation geleitet.