Erschöpfung: SPD-Außenpolitiker Roth nimmt eine Auszeit

Er wolle nun nach Gr├╝nden suchen, warum genau seine Psyche geschwa╠łcht war. Er sprach auch ├╝ber den Druck und den Kick, den Politik vermittele. Dazu geh├Âre ein Mandat erfolgreich zu verteidigen, aber auch die Zahl der Follower in sozialen Netzwerken wachsen zu sehen und Erw├Ąhnungen in den Medien zu verfolgen. Interviews wolle er jetzt erst mal keine mehr geben, und auch in den sozialen Netzwerken will sich der Politiker zur├╝ckhalten.

Kein Einzelfall: Auch diese Politiker waren ersch├Âpft

Dass Politiker ├╝ber die psychische Belastung sprechen, kommt nicht h├Ąufig vor. Im vergangenen Jahr ging der Co-Vorsitzende der schleswig-holsteinischen Gr├╝nen, Steffen Regis, an die ├ľffentlichkeit. Via Facebook teilte er mit, dass er ersch├Âpft sei und eine vierw├Âchige Auszeit nehmen werde.

Der SPD-Generalsekret├Ąr Kevin K├╝hnert hatte gegen├╝ber dem Deutschlandfunk gesagt, dass das Problem der Ersch├Âpfung in vielen Gesellschaftsschichten vorhanden sei. ÔÇ×Ich glaube, die Gefahr besteht darin, sich das nicht einzugestehen und einfach weiter durchzuarbeiten, obwohl man eigentlich schon auf dem Zahnfleisch unterwegs ist.ÔÇť Er selbst nehme sich im Sommer eine Auszeit und gehe in den Bergen wandern.

Antje Kapek war Fraktionsvorsitzende der Gr├╝nen im Berliner Abgeordnetenhaus. Nach zehn Jahren nahm sie 2021 dann Abschied. Der Grund: Ersch├Âpfung. In einem Gespr├Ąch mit dem Stern sagte sie: "Vor manchen Sitzungen war ich k├Ârperlich verkrampft, weil ich dachte: Oh Gott, nicht schon wieder in diese Konfliktsituation reingehen, von der du schon im Vorhinein wei├čt, dass sie nicht positiv ausgehen wird."

In ├ľsterreich waren gleich zwei Gesundheitsminister aus gesundheitlichen Gr├╝nden zur├╝ckgetreten. Zuerst Rudolf Anschober (Gr├╝ne), der nach seinem zweiten Kreislaufkollaps aufgab. "Ich habe gemerkt: Da muss ich jetzt f├╝r mich eine Notbremse ziehen", sagte er 2021. Er habe 14 Monate praktisch durchgearbeitet. Und auch sein Nachfolger Wolfgang M├╝ckstein legte das Amt nieder, weil er "nicht mehr 100 Prozent" geben konnte. Hinzu seien auch Bedrohungen gekommen, sagte er: "Das will man nicht lange und das h├Ąlt man nicht lange aus", f├╝gte er bei einer Pressekonferenz im M├Ąrz hinzu.

Eine Auszeit hatte sich ebenfalls die ehemalige Bundesfamilienministerin Anne Spiegel genommen ÔÇô allerdings mitten in der Flutkatastrophe im Juli 2021. Mit ihrer Familie reiste die damalige NRW-Umweltministerin nach Frankreich. Sie hatte unter anderem eine gro├če famili├Ąre Belastung daf├╝r angegeben. Ein Jahr sp├Ąter wuchs der Druck, auch weil sie offenbar ungenaue Angaben ├╝ber eine virtuelle Teilnahme an Kabinettssitzungen gemacht hat. In einer ungew├Âhnlich emotionalen Pressekonferenz erkl├Ąrte sie im April dieses Jahres ihren R├╝cktritt.