"WĂŒrdelos": Braun will nicht mit Schröder sprechen

Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, Helge Braun (CDU), lehnt ein GesprĂ€ch mit Ex-Kanzler Gerhard Schröder ĂŒber die Streichung seiner Privilegien ab. "Den gesamten Vorgang empfinde ich als wĂŒrdelos", schrieb Braun am Donnerstag in einer Stellungnahme.

Hintergrund ist ein Brief, den Schröders Anwalt an Braun adressiert hatte und in dem sich der Altkanzler gegen die Streichung seiner Privilegien zur Wehr setzt. Darin schlĂ€gt Schröders Anwalt auch ein GesprĂ€ch mit Braun ĂŒber die Maßnahmen vor, die der Haushaltsausschuss Mitte Mai gegen den Altkanzler beschlossen hatte.