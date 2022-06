Der AfD-Parteitag in Riesa wurde vorzeitig beendet – weil Höckes Lager drohte, an nur einem Abend die gesamte Fassade der AfD einzureißen.

Am Samstag noch wirkte alles wie eitel Sonnenschein auf dem AfD-Parteitag: Der neue Vorstand war gewĂ€hlt, die Favoriten von Parteichef Tino Chrupalla hatten sich fast komplett durchgesetzt. Chrupalla strahlte, Co-Chefin Alice Weidel strahlte ĂŒber das ganze Gesicht, HĂ€nde wurden geschĂŒttelt, Schultern geklopft. Doch das war schon am Samstag Fassade – und der ThĂŒringer Rechtsaußen Björn Höcke riss diese Fassade bereits am Tag darauf mit einem Vorschlaghammer ein.