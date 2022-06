Kritik in der SPD an Klingbeil: "Völlig falsches Verständnis"

In der SPD gibt es Kritik an dem von Parteichef Lars Klingbeil am Dienstag für Deutschland eingeforderten Anspruch einer "Führungsmacht". Dies halte sie "für ein völlig falsches Verständnis der deutschen Rolle", sagte die Juso-Chefin und Bundestagsabgeordnete Jessica Rosenthal dem "Spiegel".