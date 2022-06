Linke: Janine Wissler erneut in Vorstand gewählt

Gysi fordert Neustart der Partei

Der fr├╝here Linke-Bundestagsfraktionschef Gregor Gysi verlangte auf dem Parteitag einen Neustart, damit die Linke 15 Jahre nach ihrer Gr├╝ndung aus PDS und WASG nicht in die Bedeutungslosigkeit rutsche. Die Krise resultiere auch daraus, dass nicht mehr erkennbar sei, was Mehrheits- und was Minderheitsmeinung in der Linken sei. Er sprach von Denunziationen von Parteimitgliedern untereinander. "Das ist unertr├Ąglich."

Der 74-J├Ąhrige appellierte an die Delegierten: "H├Ârt auf mit dem ganzen kleinkarierten Mist in unserer Partei." Die Linke habe in der Gesellschaft einen Platz, der von keiner anderen Partei ersetzt werden k├Ânne. "Das Land braucht demokratische Sozialistinnen und Sozialisten."

In Erfurt will die Linke auch ihre heftig umstrittene Haltung zu Russland und zu dessen Angriffskrieg in der Ukraine bestimmen.