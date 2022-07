Markus Söder hält nichts von kalt duschen oder frieren wegen Gasmangels

Aktualisiert am 22.07.2022 - 16:45 Uhr

Söder: "Die Wahrheit liegt nicht in der Dusche"

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die Idee kritisiert, wegen einem drohenden Gasmangel kalt zu duschen oder weniger zu heizen. "Entscheidend sind jedoch nicht die Verzichtsappelle, entscheidend ist die Frage, wo wir derzeit wie viel Energie herbekommen. Deshalb liegt die Wahrheit am Ende nicht in der Dusche, sondern in der Gasleitung", sagte Söder dem "Spiegel". Die Sparforderungen seien "dem Ernst der Lage nicht angemessen."