Umfrage: SPD sinkt auf 18 Prozent

Die SPD sinkt in den Umfragewerten weiter. Im Insa-Sonntagstrend bauen CDU und Grüne ihren Vorsprung aus.

Die Unionsparteien und die Grünen haben in den Umfragewerten ihren Vorsprung auf die SPD ausgebaut. Im wöchentlichen Sonntagstrend des Meinungsforschungsunternehmens Insa für die "Bild am Sonntag" kommen CDU und CSU auf 27 Prozent und die Grünen auf 23 Prozent – jeweils ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche. Die Zustimmung für die SPD reduzierte sich hingegen um einen Punkt auf 18 Prozent.