Es steuert im unruhigen Fahrwasser. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat bei ihrer ersten Regierungsbefragung die deutsche Wirtschaft mit einem Schiff verglichen, das sich auf "stürmischer See" befindet. Die verschiedenen Krisen und Konflikte auf der Welt würden zwar dazu beitragen, jedoch "der Sturm, der uns am meisten schadet, ist hausgemacht", so Reiche im Bundestag. Damit meint sie "strukturelle Schwächen" wie hohe Energiepreise, Lohnnebenkosten und Bürokratie.

Erst am Tag zuvor hatte Reiche für Aufmerksamkeit gesorgt. Beim Tag der Industrie am Dienstag hatte Reiche mitgeteilt, dass anders als im Koalitionsvertrag vorgesehen, die Stromsteuer doch nicht für alle gesenkt werden wird. "Hier trifft dann sozusagen Koalitionsvertrag auf finanzielle Möglichkeit und Wirklichkeit", begründete Reiche den Schritt. Profitieren sollen nur die Industrie sowie die Land- und Forstwirtschaft. Hier sei der Handlungsbedarf am größten. Verbraucher würden an anderer Stelle entlastet. Reiche betonte bei der Regierungsbefragung, dass weiterhin Entlastungen bei der Gasspeicherumlage von drei Milliarden Euro und bei den Übertragungsnetzentgelten von 6,5 Milliarden Euro geplant seien.