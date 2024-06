Grausame Entdeckung in Riesenschlange

Europa wählt vom 6. bis zum 9. Juni ein neues Parlament. Der Wahl-O-Mat ist offenbar so beliebt wie nie. Ein SPD-Politiker veröffentlicht Morddrohungen.

Letzte Umfrage vor der Wahl: Deutschlands Grüne verlieren Zuspruch

8.30 Uhr: In der letzten Umfrage vor der Europawahl zeichnen sich deutliche Veränderungen zum Wahlergebnis von vor fünf Jahren ab. Die Grünen dürften laut den Projektionswerten des ZDF-Politbarometers Extra auf 14 Prozent kommen, nach 20,5 Prozent bei der Wahl 2019.

Damals erhielten CDU und CSU zusammen 28,9 Prozent, nach der am Donnerstagabend verbreiteten Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen wären es nun 30 Prozent. Bei der AfD werden ebenfalls jetzt 14 Prozent verzeichnet, nach elf Prozent vor fünf Jahren.

Als dritte Partei liegt auch die SPD bei 14 Prozent nach 15,8 Prozent bei der letzten EU-Wahl. Die FDP würde laut der Umfrage auf vier Prozent kommen nach 5,4 Prozent 2019 und die Linke auf drei Prozent nach zuletzt 5,5 Prozent. Das BSW erreicht aus dem Stand sieben Prozent.

Laut Politbarometer wussten allerdings 42 Prozent der mehr als 1.200 Befragten noch nicht sicher, wen oder ob sie wählen wollen. Die Interviews wurden am Mittwoch und Donnerstag geführt.

Wahlprogramme: Was die Parteien den Wählern versprechen

8.23 Uhr: Die Wahllokale sind offen, jetzt zählt es. Doch die Plakate in den Innenstädten geben nur wenig Aufschluss über die Programme der Parteien. Die einen fordern: "Europa. Einfach. Machen." Die anderen: "Besonnen handeln." Wieder andere fragen: "Ampel oder Überholspur?". Lesen Sie hier, was die Parteien konkret in ihren Programmen fordern.

Die Wahllokale haben geöffnet

8.12 Uhr: Am letzten Tag der Europawahl hat die Abstimmung auch in Deutschland begonnen. Insgesamt sind rund 65 Millionen Bürgerinnen und Bürger in der Bundesrepublik zur Wahl des Europäischen Parlaments aufgerufen. Die Wahllokale haben bis 18.00 Uhr geöffnet.

Neben Deutschland wird heute außerdem in 20 weiteren EU-Staaten gewählt. In anderen Ländern wie den Niederlanden, Irland und der Slowakei haben die Bürgerinnen und Bürger bereits ihre Stimme abgegeben. EU-weit sind rund 360 Millionen Menschen wahlberechtigt. Insgesamt geht es um Mandate für 720 Abgeordnete – 96 von ihnen werden aus Deutschland kommen.

Parallel zur Europawahl findet in Baden-Württemberg, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt die Kommunalwahl statt. Darüber hinaus finden in Thüringen nach der ersten Runde der dortigen Kommunalwahl vom 26. Mai Stichwahlen statt.

Samstag, 8. Juni

Prominente rufen digital verjüngt zur Stimmabgabe bei Europawahl auf

22.33 Uhr: Für welche Partei hätten Sie mit 16 bei der Europawahl gestimmt? Mit einer neuen Kampagne wollen mehrere Prominente in einer verjüngten Version die jüngsten Wähler zur Stimmabgabe motivieren. Mehr dazu lesen Sie hier.

Sachsen: Mehr als zehntausend Menschen demonstrieren für Demokratie

17.48 Uhr: Mehr als zehntausend Menschen haben in Leipzig und Dresden gegen Rechtsextremismus und für Demokratie demonstriert. "Einen Tag vor der Europa- und Kommunalwahl wollen wir die Menschen aufrütteln, wählen zu gehen und ein eindeutiges Zeichen für Demokratie und Menschenrechte zu setzen", sagt die Mitorganisatorin der Kundgebung "Hand in Hand für Demokratie und Menschenrechte", Irena Rudolph-Kokot. Die Veranstalter in Leipzig sprachen von rund 15.000 Menschen, die Polizei sprach von 12.500 Teilnehmern.