Die Union wird bei der Europawahl in Deutschland stärkste Kraft. Die SPD-Spitzenkandidatin Barley beklagt fehlende Unterstützung aus Berlin.

SPD-Spitzenkandidatin Barley: Keinen Rückwind aus Berlin

19.30 Uhr: SPD-Spitzenkandidatin Katarina Barley macht auch die Parteispitze für das Abschneiden bei der EU-Wahl verantwortlich. "Es ist schon deutlich, dass wir aus der Bundespolitik keinen Rückenwind hatten", sagte sie am Sonntagabend im ZDF.

Die SPD habe – wie andere Parteien auch – nicht von der Demokratiebewegung vom Jahresanfang profitieren können, sagt Barley mit Blick auf Demonstrationen in ganz Deutschland gegen Rechtsextremismus. Man werde es sich mit der Aufarbeitung nicht leicht machen und daraus auch Lehren für die nächsten Wahlkämpfe ziehen.

Zur Frage einer möglichen Bestätigung von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) sagt Barley, es müsse dafür "einen demokratischen Konsens" geben. Diesen könne man nicht mit Rechtspopulisten und Postfaschisten bilden.

BSW-Politiker Fabio De Masi: "Europameister der Herzen"

BSW-Spitzenkandidat Fabio De Masi bezeichnet das gute Abschneiden der jungen Partei als historisch. "Wir sind heute Abend so etwas wie der Europameister der Herzen", sagt De Masi in der ARD in Anspielung auf die kommende Woche beginnende Fußball-EM in Deutschland. "Wir haben ganz klar Rückenwind." Das Ergebnis sei noch höher zu bewerten, da das Interesse an der Europawahl bei den BSW-Wählern eher unterdurchschnittlich gewesen sein.

CSU-Chef Markus Söder kritisiert Migrationspolitik der Ampel

19.20 Uhr: Der CSU-Vorsitzende Markus Söder führt die Zugewinne der AfD auch auf die Migrationspolitik der Ampel zurück. "Mir macht das AfD-Ergebnis schon große Sorge", sagte Söder in der ARD. Der Vorfall in Mannheim, bei dem ein Polizist von einem aus Afghanistan stammenden Mann erstochen wurde, habe vielen Wählern vor Augen geführt, dass beim Thema Migratiton zu wenig passiert sei. Die Ampel-Regierung habe dies verschleppt. Es sei eine "echte Wende" in der Migrationspolitik notwendig.

SPD-Chefin Esken: Scholz bleibt Kanzler

19.13 Uhr: Trotz des Debakels für die SPD bei der Europawahl soll Olaf Scholz (SPD) nach Aussage von Parteichefin Saskia Esken Bundeskanzler bleiben. "Der Bundeskanzler steht an der Spitze dieser Regierung, die wir gemeinsam gebildet haben von drei Parteien, und das wird er auch weiterhin tun", sagt Esken am Sonntagabend in der ARD. "Er hat unser volles Vertrauen. Die SPD steht zusammen, und da können Sie sich auch darauf verlassen."

FDP-Politikerin über Strack-Zimmermann: "Hat Eier gezeigt"

19.12 Uhr: Die FDP-Spitzenkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sieht sich mit dem Ergebnis der Europawahl in den Forderungen nach einer Wirtschaftswende, einer verstärkten Sicherheitspolitik sowie Änderungen in der Migrationspolitik bestätigt. Sie betonte, dass die Partei ihr Ergebnis der letzten Europawahl in etwa gehalten habe. "Dass es jetzt eine stabile fünf Prozent ist, ist eine gute Nachricht", sagt Strack-Zimmermann am Sonntagabend in der Parteizentrale in Berlin.