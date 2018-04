Leute

Kleiner britischer Prinz heißt Louis Arthur Charles

27.04.2018, 12:48 Uhr | dpa - Deutsche Presse-Agentur GmbH, dpa

London (dpa) - Das dritte Kind von Prinz William und Herzogin Kate heißt Louis Arthur Charles. Das teilte der Kensington-Palast am Freitag in London mit. Kate hatte den Jungen am vergangenen Montag im St. Mary's Hospital in London zur Welt gebracht.