USA kündigen neue Militärhilfe in Milliardenhöhe an

Die Verdächtigen hätten Kontakte zu Nationalisten in der Ukraine aufgebaut und Angriffe auf eine Polizeistation, ein Rekrutierungsbüro der russischen Armee und andere Ziele in der Stadt Wolschsky geplant, erklärt der FSB. Auch öffentliche Plätze sollten demnach das Ziel von Angriffen sein.

Zwei Männer in Ukraine wegen Spionage festgenommen

11.53 Uhr: In der Ukraine sind zwei Männer wegen mutmaßlicher Weitergabe von militärischen Informationen an Russland festgenommen worden. Die beiden Verdächtigen hätten sich als private Handwerker ausgegeben und seien so in der nordöstlichen Region Charkiw herumgereist, erklärt der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU. Dort hätten sie "heimlich die Standorte ukrainischer Truppen und Verteidigungslinien" ausgespäht und an die russische Seite zur Vorbereitung für deren Angriffe weitergegeben.

Die Verdächtigen seien in ihren Wohnungen festgenommen worden, heißt es weiter. Laut SBU droht ihnen im Falle einer Verurteilung lebenslange Haft. In der Ukraine haben Staatsanwälte seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 tausende Verfahren wegen mutmaßlicher Zusammenarbeit mit der russischen Seite eröffnet. Auch in Russland werden regelmäßig Menschen wegen Vorwürfen der Zusammenarbeit mit der Ukraine strafrechtlich verfolgt.

Am Freitag hatte ein ukrainisches Gericht ein Ehepaar wegen Hochverrats zu 15 Jahren Haft verurteilt. Dem Mann und seiner Frau wurde vorgeworfen, Russland über Stellungen der ukrainischen Armee informiert zu haben, darunter "Orte der stationären Behandlung für verletzte ukrainische Soldaten". Das Ehepaar war mutmaßlich vom russischen Inlandsgeheimdienst FSB angeworben worden.

Journalist des russischen Fobes-Magazins nach eigenen Angaben festgenommen

11.48 Uhr: Die russische Ausgabe von "Forbes" meldet die Festnahme eines ihrer Journalisten. Sergej Mingasow werde vorgeworfen, "Fake News" über die russische Armee verbreitet zu haben, berichtet das Magazin auf seiner Website. Es gebe keinen Kontakt zu dem Mitarbeiter. Mingasows Anwalt erklärt, sein Mandant befinde sich in einer Haftanstalt in der Stadt Chabarowsk in Russlands Fernen Osten. Nach dem Einmarsch in die Ukraine hat Russland die Gesetze zur Kontrolle der Medien drastisch verschärft.

Selenskyj warnt vor neuer Tschernobyl-Katastrophe

11.31 Uhr: Am Jahrestag des Unfalls im Atomkraftwerk Tschernobyl hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor einer Wiederholung der Katastrophe gewarnt. "Bereits 785 Tage befindet sich das größte Atomkraftwerk Europas bei Saporischschja in den Händen der russischen Terroristen", erinnert der Staatschef bei Telegram. Er ermahnt die Weltgemeinschaft, Druck auf Russland auszuüben, damit das Kraftwerk wieder unter ukrainische Kontrolle komme. "Und dass alle atomaren Objekte in der Ukraine sicher vor russischen Angriffen sind", schreibt Selenskyj. Allein das würde die Welt vor einer neuen atomaren Katastrophe bewahren.