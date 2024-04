Pestizide in Discounter-Gewürz gefunden

Mehrere Staaten belegen den Iran mit neuen Sanktionen. Die Hisbollah dementiert einen Bericht über tote Kommandeure. Mehr Informationen im Newsblog.

Huthi: Angriff auf Containerschiff "MSC Darwin"

0.45 Uhr: Der Militärsprecher der jemenitischen Huthi-Miliz, Yahya Sarea, teilt in einer Fernsehansprache einen Angriff auf das Containerschiff "MSC Darwin" im Golf von Aden mit. Das unter liberianischer Flagge fahrende Schiff befand sich zur Zeit des Angriffs zwar in dem Gebiet, das die Huthi nennen, jedoch war Reuters bisher nicht in der Lage, unabhängig zu überprüfen, ob es sich tatsächlich um die "MSC Darwin" handelt.

Die in der Schweiz ansässige MSC, die nach ihrer Flottenkapazität die größte Containerschifflinie der Welt betreibt, reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. Den Huthi zufolge sollen außerdem eine Reihe von ballistischen Raketen und Flügelraketen auf mehrere Ziele in der israelischen Hafenstadt Eilat abgefeuert worden sein.

US-Militär beginnt mit Bau von Pier an der Küste vor Gazastreifen

0 Uhr: Zur Versorgung der Menschen im Gazastreifen mit Lebensmitteln über den Seeweg hat das US-Militär mit dem Bau eines Piers begonnen. Das teilt ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums mit. US-Präsident Joe Biden hatte den Bau eines provisorischen Hafens an der Küste des dicht besiedelten Gazastreifens im März angekündigt.

Donnerstag, 25. April 2024

Bericht: Israel erwägt begrenzten Geisel-Deal

21.56 Uhr: Israel erwägt einem Medienbericht zufolge ein begrenztes Abkommen mit der islamistischen Hamas, um die Freilassung von zumindest 20 Geiseln zu erreichen. Konkret geht dabei es um weibliche, ältere und kranke Entführte, wie der israelische Fernsehsender Channel 12 berichtet. Im Gegenzug will Israel demnach Vertriebenen im Gazastreifen die Rückkehr in den Norden des Küstengebiets erlauben.

Der Vorschlag sei bei einer Sitzung des Kriegskabinetts besprochen worden. Er soll den Angaben nach in Kürze an die Vermittler weitergeleitet werden. Israel will mit dem Vorschlag die Hamas-Forderung nach einem dauerhaften Waffenstillstand umgehen, heißt es in dem Bericht weiter.

Unklar ist, wie lange eine Feuerpause im Rahmen des Deals dauern würde und ob und in welchem Umfang palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen würden. Um die ins Stocken geratenen Geisel-Verhandlungen wieder in Gang zu bringen, sind Medien zufolge für Freitag Gespräche zwischen einem israelischen Verhandlungsteam und einer ägyptischen Delegation in Israel geplant.

USA, Großbritannien und Kanada verhängen neue Sanktionen gegen Iran

21.29 Uhr: Die USA, Großbritannien und Kanada haben am Donnerstag als Reaktion auf den iranischen Angriff auf Israel neue Sanktionen gegen Teheran verhängt. Die Maßnahmen richten sich in erster Linie gegen den Handel und die Herstellung von Drohnen.

Wie die US-Regierung mitteilte, wurden 16 Unternehmen, acht Personen, mehrere Schiffe und ein Flugzeug sanktioniert, denen vorgeworfen wird, den Iran bei der Beschaffung unbemannter Luftfahrzeuge unterstützt zu haben. Aus London hieß es, vier Unternehmen und zwei Personen seien wegen ihrer Verwicklung in die iranische Drohnenproduktion mit Sanktionen belegt worden. Zudem sei die Ausfuhr von Komponenten, die zum Bau von Drohnen dienen können, weiter eingeschränkt worden.

Israel: Granaten während UN-Besuchs auf Baustelle in Gaza gefeuert

19.28 Uhr: Bei einem Besuch von UN-Mitarbeitern haben palästinensische Extremisten israelischen Angaben zufolge Mörsergranaten auf eine Baustelle für ein humanitäres Projekt im Norden des Gazastreifens gefeuert. Die Armee habe die Beschäftigten der Vereinten Nationen in Sicherheit gebracht, teilen die für Kontakte mit den Palästinensern und humanitäre Hilfe zuständige israelische Cogat-Behörde sowie Israels Militär am Donnerstag mit. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge bereits am Mittwoch. Israelischen Medien zufolge wurde niemand verletzt.

Der israelische Kan-Sender berichtet, die Granaten seien auf einen im Bau befindlichen temporären Hafen gefeuert worden. Die US-Regierung hatte im März angekündigt, angesichts der humanitären Notlage in Gaza infolge der Kämpfe zwischen Israel und der islamistischen Hamas über diesen Hafen Lebensmittel, Wasser und Medikamente in das Kriegsgebiet zu bringen. Die USA wollen den Pier gemeinsam mit internationalen Partnern errichten. Wer die Geschosse abfeuerte, stand zunächst nicht fest.

Bericht: Hunderttausende haben Rafah verlassen